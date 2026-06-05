Kayseri'de 2'nci Kattan Düşen Kadın Yaralandı
Kayseri'de, 3 katlı binanın 2'nci katından düşen D.M. (26) isimli kadın, yaralandı.
Kayseri’de 2’nci Kattan Düşen Kadın Yaralandı
(RHA)- Kayseri’de, 3 katlı binanın 2’nci katından düşen D.M. (26) isimli kadın, yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. 3 katlı binanın 2’nci katında oturan D.M. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.