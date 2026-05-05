Kayseri'de 2 şirket resmen iflas etti

Kayseri’de enerji sektöründe faaliyet gösteren 2 şirket için iflas kararı açıklandı. İflas nedeniyle tasfiye halinde olan Effe Yatırım Taahhüt Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Energate Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından karar verildi.

Effe Yatırım Taahhüt Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar ise şu şekilde; “İflas Kararı : Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 09.03.2026 tarih ve 2025/220 Esas ve 2026/219 Karar sayılı ilamı. Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından İİK.'nun 218.maddesi uyarınca Basit Tasfiye Usulünün Tatbik Edilmesine karar verilmiş olup, bundan böyle tasfiye işlemleri Basit Tasfiye Usulü ile iflas dairesi tarafından yürütülecektir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, daha önce başvuru yapanların bir daha başvuruda bulunmalarına gerek bulunmadığı hususu ile bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK’nun 218. maddesi gereğince ilan olunur” ifadeleri yer aldı.

Energate Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için alınan iflas kararında ise “Genel İcra Dairesi 2026/4 İflas 30.04.2026 İflasın Açılmasının İlanı; Borçlu Müflis: (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Energate Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 3350803986 Vergi Nolu, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 54073 Sicil Numaralı, 0335080398600001 Mersis Numaralı. Mersis Adresi: Mimar Sinan OSB Mah. 15. Cad. Blok No: 8 Melikgazi / Kayseri

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 27.04.2026 tarih ve 2025/660 Esas sayılı hüküm özeti ile Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünün 54073 sicil numarasında kayıtlı Energate Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına, iflasın 27.04.2026 günü saat 11:36 itibarıyla açılmasına karar verilmiştir. Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine dairemizin yukarıda yazılı iflas dosyasından başlanılmıştır. İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi uyarınca iflasın açıldığı ilan olunur” ifadeleri yer aldı.