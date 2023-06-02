Kayseri'de 2 ton 760 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.
- 02.06.2023 22:19
- Güncelleme: 02.06.2023 22:32
- 48
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların il dışından temin ettikleri sahte bandrollü tütünleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Depoyu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN