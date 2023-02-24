Kayseri'de 20 dakika arayla 2 deprem

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası bölge beşik gibi sallanıyor. Son olarak merkez üssü Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar’da saat 10:11’de büyüklüğü 3,0 olan deprem meydana geldi. 20 dakika sonra bu kez saat 10:31’de ise merkez üssü Sarız ilçesine bağlı Dallıkavak’da 1,4 şiddetinde ikinci sarsıntı yaşandı.

İlk belirlemelere göre hafif hissedilen depremler nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Uzmanlar artçı sarsıntıların önümüzdeki gülerde de devam edeceğini söyledi.