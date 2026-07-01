Kayseri'de 200 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı Tamamlanma Aşamasında
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı güçlendirecek yeni bağlantı yolları ve alternatif güzergâhlarla şehir trafiğini rahatlatmaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden Çevre Yolu'na bağlayacak 30 metre genişliğinde ve yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki ana arterde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
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