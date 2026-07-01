  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 200 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı Tamamlanma Aşamasında

Kayseri'de 200 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı Tamamlanma Aşamasında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı güçlendirecek yeni bağlantı yolları ve alternatif güzergâhlarla şehir trafiğini rahatlatmaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden Çevre Yolu'na bağlayacak 30 metre genişliğinde ve yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki ana arterde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Kayseri'de 200 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı Tamamlanma Aşamasında

Yatırımın Detayları

  • Projenin toplam bedeli 200 milyon TL’yi aşıyor.
  • Şu anda yaklaşık 90 milyon TL tutarında yatırım ile 1,7 kilometrelik bölümde yoğun asfalt çalışmaları sürüyor.

  • Yolun tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım konforu artacak, alternatif güzergâhlar sayesinde şehir içi trafik akışı daha güvenli ve hızlı hale gelecek.

    Kent İçin Stratejik Önemi 

    Yeni ulaşım aksı, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve çevresindeki gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Mevcut altyapı yenilenirken, kentte sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda alternatif yollar açılıyor.

Sahadaki Çalışmalar 

Fen İşleri ekipleri ve yüklenici firma personeli yaz mevsiminin zorlu şartlarına rağmen özveriyle görev yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni arterin kazasız belasız hizmete açılması hedefleniyor.

Bu yatırım, Kayseri’nin büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretme yolunda atılan stratejik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan'da Yeni Parklarla Yeşil Dokunuş
Kocasinan’da Yeni Parklarla Yeşil Dokunuş
Başkan Büyükkılıç'tan Terminal Esnafına Ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Terminal Esnafına Ziyaret
Gökkent'te 85 Milyon TL'lik Modern Okul Yatırımı
Gökkent’te 85 Milyon TL’lik Modern Okul Yatırımı
Kayseri'de 200 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı Tamamlanma Aşamasında
Kayseri’de 200 Milyon TL’lik Ulaşım Yatırımı Tamamlanma Aşamasında
ERÜ'de Akademik ve İdari Personel Buluşması
ERÜ'de Akademik ve İdari Personel Buluşması
İYİ Partili Yücel, 'Maliye borç taksitlendirmesi, bir müjde değil, tam anlamıyla bir zulüm'
İYİ Partili Yücel, ‘Maliye borç taksitlendirmesi, bir müjde değil, tam anlamıyla bir zulüm’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!