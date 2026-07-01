Kayseri’de 200 Milyon TL’lik Ulaşım Yatırımı Tamamlanma Aşamasında

Yatırımın Detayları

Projenin toplam bedeli 200 milyon TL ’yi aşıyor.

Şu anda yaklaşık 90 milyon TL tutarında yatırım ile 1,7 kilometrelik bölümde yoğun asfalt çalışmaları sürüyor.

Yolun tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım konforu artacak, alternatif güzergâhlar sayesinde şehir içi trafik akışı daha güvenli ve hızlı hale gelecek. Kent İçin Stratejik Önemi Yeni ulaşım aksı, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve çevresindeki gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Mevcut altyapı yenilenirken, kentte sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda alternatif yollar açılıyor.

Sahadaki Çalışmalar

Fen İşleri ekipleri ve yüklenici firma personeli yaz mevsiminin zorlu şartlarına rağmen özveriyle görev yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni arterin kazasız belasız hizmete açılması hedefleniyor.

Bu yatırım, Kayseri’nin büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretme yolunda atılan stratejik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.