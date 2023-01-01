Kayseri'de 2022 böyle geçti

Kayseri’de 2022 yılında siyasetten spora, asayişten kültüre birçok olay gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2022 yılı içerisinde kentte gerçekleşen olayların bazıları şu şekilde:

Ocak

1 Ocak’ta Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

3 Ocak’ta Melikgazi’de sokak ortasında karşı karşıya gelen amca çocukları arasında çıkan kavgada başından tabancayla vurulan 3. kardeş de hayatını kaybetti.

5 Ocak’ta Hacılar ilçesinde kayak yapmak için Erciyes Dağı’na giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

13 Ocak’ta Melikgazi’de kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

16 Ocak’ta Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde meydana gelen çığda ekipler, Gaziantep’te Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi olarak görev yapan diplomatın cansız bedenine ulaştı.

18 Ocak’ta Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde bazı evler hasar gördü.

19 Ocak’ta Kocasinan ilçesinde mahkemeden çıkan bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

21 Ocak’ta Hacılar’da bıçakla eşini rehin alarak evi yakmaya çalışan şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

28 Ocak’ta Yahyalı ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kaldıkları yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile, ekiplerin 36 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Şubat

6 Şubat’ta Melikgazi’de bir kadın, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kendi kafasına sıkarak ağır yaralandı.

7 Şubat’ta Melikgazi’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

9 Şubat’ta Pınarbaşı’nda çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kavgaya karışan 1 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

21 Şubat’ta Develi’de bir kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

28 Şubat’ta Pınarbaşı’nda 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Mart

3 Mart’ta Yahyalı’da sağanak yağışın ardından meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.

11 Mart’ta Melikgazi’de girdiği kuyumcu dükkanında bıçakla sarrafı boğazından yaralayan şahıs, bir bilezik çalarak kayıplara karıştı.

22 Mart’ta Kocasinan’da kağıt toplarken kalp krizi geçiren yabancı uyruklu şahıs, hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu da cenazenin başında çaresiz bakışlarla olup biteni izledi.

26 Mart Yahyalı’da çinko madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

29 Mart’ta Melikgazi’de bir ilkokulda düzenlenen etkinlikte verilen bulgur pilavından yiyen yaklaşık 250 öğrenci zehirlendi.

29 Mart’ta Kocasinan’da ’2 kuyuya 14 insanın atılarak üzerine toprak örttüklerini’ iddia eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi. ’Kuyudan gelen sesleri duyuyorum, siz duymuyor musunuz’ diyerek yardım isteyen şahıs, ekipleri hayrete düşürdü.

Nisan

1 Nisan’da Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs yanarak can verdi. Aynı binada oturan ve çıkan yangından etkilenen 3’ü çocuk 4 kişi de tedavi altına alındı.

12 Nisan’da Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14 Nisan’da Yahyalı ilçesinde kaza yapan bir otomobil alev alırken, 4 kişi yaralandı.

17 Nisan’da Kocasinan’da meydana gelen olayda aynı evde kalan 6 genç arasında kavga çıktı. Evi ateşe veren gençler, kavga ettikleri 2 arkadaşının üzerine kapıyı kilitleyip kaçtı.

18 Nisan’da Kocasinan’da fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran şahıs, üzerine uçan çatı parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

19 Nisan’da Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kayserili Üsteğmen Ömer Delibaş’ın acı haberi baba evine ulaştı.

21 Nisan’da Kayseri’de hafif ticari aracın yan yatması sonucu 7 kişi yaralandı.

22 Nisan’da Kocasinan’da 2 aile arasında iddiaya göre hayvan sulatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

23 Nisan’da Kayseri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıldönümü coşkuyla kutlandı

25 Nisan’da Develi’de 23 Nisan’da üzerine ağaç düşen 4. sınıf öğrencisi, yaşam mücadelesini kaybetti.

27 Nisan’da Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

28 Nisan’da Pınarbaşı’nda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mayıs

1 Mayıs’ta Kayseri’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

6 Mayıs’ta Kocasinan’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

8 Mayıs’ta Kocasinan’da bir kadın, Anneler Günü’nde erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

14 Mayıs’ta Melikgazi’de altgeçide düşen otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralanırken, vatandaşlar araçta sıkışanları kurtarmak için seferber oldu.

18 Mayıs’ta Kayseri Valisi olarak atanan Gökmen Çiçek, görevine başladı.

19 Mayıs’ta Kayseri’de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

19 Mayıs’ta Kayseri’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlandı.

22 Mayıs’ta Melikgazi’de ticari taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförünün önünü kesti. Tabancayla başından vurulan taksi şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

23 Mayıs’ta Melikgazi’de bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.

24 Mayıs’ta Kocasinan’da bir kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

24 Mayıs’ta İncesu’da otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi.

Haziran

3 Haziran’da Kocasinan ilçesinde 5’inci kattan beton zemine çakılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

4 Haziran’da Kocasinan’da bir kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

6 Haziran’da Kayseri’de işçi servislerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

14 Haziran’da Kocasinan’da üst geçitten aşağı düşen kadın hayatını kaybetti.

15 Haziran’da Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı.

15 Haziran’da Kayseri’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu’yu öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan şahıs, emniyette cinayeti itiraf etti. İtiraf üzerine harekete geçen polis ekipleri, vadide yaptıkları aramada insana ait olduğu değerlendiren onlarca kemik parçası buldu. O anlar İhlas Haber Ajansı’nın dronu tarafından saniye saniye kaydedildi.

18 Haziran’da Kayseri’de gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, olayın şüphelisi 16 yaşındaki genç tutuklandı.

18 Haziran’da Kocasinan’da Kızılırmak’a girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedeni ekiplerce bulundu.

20 Haziran’da Kocasinan’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23 Haziran’da Melikgazi’de mesire alanında bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

23 Haziran’da Melikgazi’de 14 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Binada bulunan 30 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken dumandan etkilenen 16 kişi de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

27 Haziran’da Kocasinan’da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Temmuz

3 Temmuz’da Bünyan ilçesinde babasıyla mısır sulamaya giden 27 yaşındaki genç suyun içinde ölü bulundu.

5 Temmuz’da Kocasinan’da habere giderken motosikletiyle otomobilin altında kalan muhabir hayatını kaybetti.

10 Temmuz’da Melikgazi’de mezarlıktan gelen kötü kokular üzerine ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.

12 Temmuz’da Melikgazi’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

15 Temmuz’da Kayseri’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nı doldurdu. Kayseri protokolü ‘Demokrasi Yürüyüşü’nde buluşurken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmasında, “Halkımız sokaklarda bayraklarıyla, dualarıyla bu kalkışmayı engelledi” dedi.

15 Temmuz’da Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, dünyanın en büyük Türk Bayrağı yeniden açılarak dalgalandırıldı.

18 Temmuz’da Van’ın Çatak ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt’un acı haberi baba evine ulaştı. Çatak’ta yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit oldu.

21 Temmuz’da Develi’de kamyonun şarampole uçması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

27 Temmuz’da Kayseri’de kamyonetin bariyerlere çarparak su kanalına yatması sonucu araçtan fırlayan sürücü öldü, kardeşi de ağır yaralandı.

28 Temmuz’da Kocasinan’da aynı evde kalan mevsimlik işçiler çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

29 Temmuz’da Kocasinan’da kamyonla otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından araçlarda yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi yanarak can verdi.

Ağustos

2 Ağustos’ta İncesu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

5 Ağustos Pınarbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

6 Ağustos’ta Melikgazi’de 6’ncı kattan düşerek beton zemine çakılan adam, hayatını kaybetti.

8 Ağustos’ta Develi’de yuvaları üzerlerine çökerek toprak altında kalan anne ve 7 yavru köpeği yoldan geçen veteriner hekim kurtardı. Veterinerin toprak altından kurtardığı yavru köpekleri "Gel kuzum gel" diyerek sevmesi, görüntüyü izleyenlerin yüreğini ısıttı.

9 Ağustos’ta Melikgazi’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karpuz sergisine daldı. Kamyonete çarparak duran otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

13 Ağustos’ta Pınarbaşı’nda çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu.

15 Ağustos’ta Melikgazi’de ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

17 Ağustos’ta Melikgazi’de çıkan bıçaklı kavgada, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

19 Ağustos’ta Melikgazi’de bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mobilya ve çelik kapı fabrikalarının mağazalarında yangın çıktı. Çıkan yangında iki mağaza kullanılamaz hale geldi.

28 Ağustos’ta Melikgazi’de 3 yaşındaki çocuk, tabanca ile babasını vurarak öldürdü.

29 Ağustos’ta Yeşilhisar ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Eylül

1 Eylül’de Kocasinan’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1’i silahla vurularak olmak üzere 4 kişi yaralandı.

4 Eylül’de Melikgazi’de bir şahıs, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldürdü.

6 Eylül’de Talas’ta bir kadın, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

12 Eylül’de Pınarbaşı’nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

13 Eylül’de Melikgazi’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazada ortalık savaş alanına döndü.

14 Eylül’de Kocasinan’da sokak ortasında av tüfeği ile vurularak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18 Eylül’de Melikgazi’de bir kişi, ikamet ettiği evinde su borusuna asılmış halde ölü olarak bulundu.

19 Eylül’de Kayseri’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk bırakıldı.

19 Eylül’de Kocasinan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

21 Eylül’de Bünyan’da ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

21 Eylül’de Melikgazi’de çarpışan otomobillerden biri takla attı. Feci kazada, 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

23 Eylül’de Tomarza’da bulunan maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

23 Eylül’de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

25 Eylül’de Rize’nin İyidere ilçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ekim

2 Ekim’de Talas’ta 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

3 Ekim’de Kayserili Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, Kırklareli’de görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

4 Ekim’de Kocasinan’da bulunan Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde yakıt tankı patladı. Patlamada 4 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

6 Ekim’de Melikgazi’de otomobilinin içerisinde kardeşi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı.

13 Ekim’de Kocasinan’da yolun karşına geçmeye çalışan şahıs, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

14 Ekim’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yüzlerce yazar ile eserleri Kayserili kitapseverlerle buluşturan 5. Kitap Fuarı açıldı.

20 Ekim’de Melikgazi’de 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

24 Ekim’de Develi’de 20 yaşındaki genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

24 Ekim’de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

25 Ekim’de Kocasinan ilçesinde okulundan çıktıktan sonra evine giden 10’uncu sınıf öğrencisi Rümeysa Köroğlu, yaya geçidinde aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

27 Ekim’de Talas’ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

29 Ekim’de Kayseri’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarda coşkuyla kutlandı.

29 Ekim’de Kocasinan ilçesinde bir otomobilde cansız bedenleri bulunan kadın ve erkeğin, aracın kapalı otoparkta uzun süreli çalışmasından dolayı sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

30 Ekim’de Kocasinan’da bir hastanede yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, tahliye edilen hastalar ambulanslarla diğer hastanelere nakledildi.

31 Ekim’de Kocasinan’da bir iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kasım

4 Kasım’da Melikgazi’de 21 yıl önce kaybolan ve geçtiğimiz mayıs ayında 8 metrelik su kuyusunda kemikleri bulunan Ayşe Kavak’ın altınları için bir çoban tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet dedektifleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu gözaltına alınan çoban, dosya zaman aşımına uğradığı için serbest bırakıldı.

4 Kasım’da Melikgazi’de işçi servisinin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

7 Kasım’da Kocasinan’da aralarında alacak verecek meselesi bulunan kafe işletmecisini tabancayla yaralayan şahıs olay yerinden kaçarken, bu sırada çevrede bulunan yerel ses sanatçısı da vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

7 Kasım’da Melikgazi’de otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, Tofaş marka otomobil parçalara bölündü.

8 Kasım’da Talas’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

10 Kasım’da Talas’ta üzerine beton duvar devrilen işçi hayatını kaybetti.

13 Kasım’da Develi’de kalp krizi geçiren 2 çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti.

17 Kasım’da Melikgazi’de komşular arasında gürültüden dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

17 Kasım’da Kocasinan’da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, eşi ile 1 kişi de yaralandı.

17 Kasım’da Sarız’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

18 Kasım’da Melikgazi’de sabah yola çıkmak için tırda yatan şoför ölü bulundu.

19 Kasım’da Kocasinan’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi husumetlisi yerine babasını ve kardeşini silahla yaraladı.

20 Kasım’da Melikgazi’de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı. Motor kısmından çıkan dumanı fark eden yolcuların şoförü uyarmasıyla faciadan dönülürken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

20 Kasım’da Kayseri’de psikolojik sorunları olan şahıs, sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca takviyeye gelen polis ekiplerine saldırdı. 1’i bekçi 3’ü polis olmak üzere personeli bıçaklayan saldırgan şahıs etkisiz hale getirildi.

21 Kasım’da Talas’ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

21 Kasım’da Talas’ta alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

24 Kasım’da Talas’ta 2’si öğretmen 3 kişinin bulunduğu otomobilin, Öğretmenler Günü nedeniyle geldiği kafenin otoparkından caminin bahçesine uçtuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Kasım’da Melikgazi’de iki husumetli grup kaza yaptıktan sonra birbirine girdi. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

29 Kasım’da Kocasinan’da yaşlı kadın, balkonda iple asılı halde bulundu.

Aralık

4 Aralık’ta Melikgazi’de iddiaya göre çakmak gazının patlaması sonucu 4 genç yaralandı.

5 Aralık’ta Melikgazi’de dökme demir fabrikasında çalışan bir işçi, kafasının pres makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

6 Aralık’ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilkokul öğrencilerine itfaiyecilik mesleğini tanıttı ve kullandıkları gereçleri tanıttı. Eğitimde yangın söndürme konusunda da öğrencilere bilgiler verilirken, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, öğrencilere deprem anında hayat kurtaran "çök, kapan, tutun" tatbikatını gerçekleştirdi.

7 Aralık’ta Melikgazi’de bir sürücü, akaryakıt istasyonundan aracına otogaz aldıktan sonra kontağı çalıştırdığında patlama meydana geldi. Patlama sonucu otomobil şoförü yaralanırken, akaryakıt istasyonundaki dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

9 Aralık’ta Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama emri bulunan 18 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri adliyeye sevki sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’Hangi kanalda yayınlanıyor?’ diye sordu.

14 Aralık’ta Kayseri Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir çelik kapı fabrikasında yangın çıktı.

14 Aralık’ta Kayseri’de bipolar bozukluğu bulunan 26 yaşındaki zihinsel engelli gencin telefonuna gelen mesajı açmasıyla hayatı karardı. Dolandırıcılar, iş verecekleri vaadiyle engelli genci 136 bin TL dolandırdı

18 Aralık’ta Kocasinan’da mobilya imalathanesi çıkan yangında küle döndü.

18 Aralık’ta Kocasinan’da bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlerin sıçradığı 2 müstakil evde hasar oluştu.

19 Aralık’ta Melikgazi’de motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

20 Aralık’ta Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde zehir tacirlerine yönelik yapılan ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği ve 470 personelle 3 ilde 54 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 53 kişi gözaltına alındı.

22 Aralık’ta Develi’de tüp patlaması sonucu harabeye dönen evde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

26 Aralık’ta Talas’ta 2 çocuk annesi kadın, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti.