Kayseri'de 2022 yılı trafik kazası bilançosu: 50 can kaybı

Kayseri'de 2022 yılında 4 bin 537 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 50 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 10 kişi ise yaralandı.

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  • 10.01.2023 11:40
  • Güncelleme: 10.01.2023 11:40
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Kayseri'de 2022 yılı trafik kazası bilançosu: 50 can kaybı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 yılında meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. 2022 yılında Kayseri’de 4 bin 537 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 50 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 10 kişi ise yaralandı. Kayseri’de 2022 yılı 3 bin 835 ölümlü ve yaralamalı kaza, 4 bin 537 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. Aynı yılda aralık ayında yaşanan kazalarda ise 2 kişi hayatını kaybederken 417 kişi yaralandı. 
Geçtiğimiz yıl ülke genelinde meydana gelen 485 bin 48 trafik kazasında ise 2 bin 282 hayatını kaybetti. 

EGM: TRAFİK KAZALARININ ÇOĞUNLUĞU AŞIRI HIZ VE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HATASI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı’nın açıkladığı bilgiye göre, ülke genelinde trafik kazalarına neden olan sürücü kusurları şu şekilde: Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma. Dönüş kurallarına uymamak. Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak. Kırmızı ışık ve görevlinin ‘dur’ işaretinde durmamak. ‘Taşıt giremez’ trafik işareti bulunan yerlere girmek. Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak. Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü araç kullanmak. Aşırı hızlı araç kullanmak. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek. Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.

1ha

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