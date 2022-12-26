Kayseri'de 2022 yılında 9 bin 833 bebek hastanelerde doğdu

 Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2022'nin ilk 11 ayında 9 bin 337, Devlet Hastanesi'nde ise ilk 9 ayda 496 olmak üzere toplam 9 bin 833 doğum gerçekleşti. 

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  • 26.12.2022 13:51
  • Güncelleme: 26.12.2022 13:51
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Kayseri'de 2022 yılında 9 bin 833 bebek hastanelerde doğdu

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri’de 2022 yılı doğum oranı istatistikleri açıklandı. Buna göre Kayseri Şehir Hastanesi’nde 2022 yılında Ocak ayında 882, Şubat ayında 750, Mart ayında 860, Nisan ayında 842, Mayıs ayında 895, Haziran ayında 843, Temmuz ayında 911, Ağustos ayında 918, Eylül ayında 826, Ekim ayında 778 ve Kasım ayında 832 olmak üzere toplam 11 ayda 9 bin 337 doğum gerçekleşti. 

Kayseri Devlet Hastanesi’nde ise 2022 yılında Ocak ayında 44, Şubat ayında 55, Mart ayında 34, Nisan ayında 65, Mayıs ayında 53, Haziran ayında 64, Temmuz ayında 57, Ağustos ayında 65 ve Eylül ayında 59 olmak üzere toplam 9 ayda 496 doğum gerçekleşti.

Verilere göre Kayseri’de 2022 yılında iki hastanede toplam 9 bin 833 bebek hastanelerde doğmuş oldu. 2022 yılının 12 ay doğum istatistiği ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

1ha

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