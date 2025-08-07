Kayseri'de 2024 yılında 3 bin 694 çift boşandı: En önemli nedenler neler?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı adrese dayalı nüfus ve medeni durum verilerine göre, Kayseri’de toplam 3 bin 694 çift boşandı. Bu rakam, kentte evliliklerin giderek daha kısa ömürlü hâle geldiğini gözler önüne sererken, uzmanlar ekonomik baskılar, iletişim sorunları ve sosyal medya etkisinin çiftler arasındaki çatışmaları artırdığına dikkat çekiyor.

Özellikle genç yaşta yapılan evliliklerde boşanma oranlarının arttığını belirten aile danışmanları, aile içi iletişim eksikliğinin yanı sıra ekonomik sorunların da bu süreci hızlandırdığını ifade ediyor. 2023 yılında Kayseri’de boşanan çift sayısı 3 bin 260 iken, 2024'te bu sayı 3 bin 694’e yükselerek yaklaşık yüzde 13’lük bir artış gösterdi. Bu artış, sadece Kayseri’ye özgü olmayıp Türkiye genelindeki eğilimin de bir parçası olarak değerlendiriliyor.