  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 2024 yılında 3 bin 694 çift boşandı: En önemli nedenler neler?

Kayseri'de 2024 yılında 3 bin 694 çift boşandı: En önemli nedenler neler?

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılında Kayseri'de toplam 3 bin 694 çift boşandı. 2023 yılında Kayseri'de boşanan çift sayısı 3 bin 260 iken, 2024'te bu sayı 3 bin 694'e yükselerek yaklaşık yüzde 13'lük bir artış gösterdi.

Kayseri'de 2024 yılında 3 bin 694 çift boşandı: En önemli nedenler neler?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı adrese dayalı nüfus ve medeni durum verilerine göre, Kayseri’de toplam 3 bin 694 çift boşandı. Bu rakam, kentte evliliklerin giderek daha kısa ömürlü hâle geldiğini gözler önüne sererken, uzmanlar ekonomik baskılar, iletişim sorunları ve sosyal medya etkisinin çiftler arasındaki çatışmaları artırdığına dikkat çekiyor.

Özellikle genç yaşta yapılan evliliklerde boşanma oranlarının arttığını belirten aile danışmanları, aile içi iletişim eksikliğinin yanı sıra ekonomik sorunların da bu süreci hızlandırdığını ifade ediyor. 2023 yılında Kayseri’de boşanan çift sayısı 3 bin 260 iken, 2024'te bu sayı 3 bin 694’e yükselerek yaklaşık yüzde 13’lük bir artış gösterdi. Bu artış, sadece Kayseri’ye özgü olmayıp Türkiye genelindeki eğilimin de bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ile gazi ve yakınlarına özel mektup: Pazarlıksız 'Terörsüz Türkiye'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ile gazi ve yakınlarına özel mektup: Pazarlıksız "Terörsüz Türkiye"
Bünyan'dan Avrupa'ya Uzanan başarı: AB Horizon Projesine ön onay alındı
Bünyan’dan Avrupa’ya Uzanan başarı: AB Horizon Projesine ön onay alındı
Hulusi Akar'dan Duygusal Çağrı: Filistinli Çocuklar İçin Derhal Ateşkes!
Hulusi Akar'dan Duygusal Çağrı: Filistinli Çocuklar İçin Derhal Ateşkes!
Kayseri Şehir Hastanesi'nden , Yoğun Bakım'da 3 hemşireye 1 hasta düştüğü iddialarına yalanlama
Kayseri Şehir Hastanesi'nden , Yoğun Bakım'da 3 hemşireye 1 hasta düştüğü iddialarına yalanlama
Bu Meydan 1700 yıldır hep aynı amaçla kullanılıyor
Bu Meydan 1700 yıldır hep aynı amaçla kullanılıyor
KAYÜ'de açılan bu yeni bölümden mezun olanlar işsiz kalmayacak
KAYÜ’de açılan bu yeni bölümden mezun olanlar işsiz kalmayacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!