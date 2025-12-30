Kayseri'de 2025 bilançosu: Operasyonlar yüzde 40, yakalamalar yüzde 218 arttı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri 2025 Yılı içerisinde; PKK/KCK Terör örgütüne yönelik; 8 operasyon yapılmış, 9 örgüt mensubu yakalandı. Aranması olan 8 şahıs yakalandı.



FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik; 36 operasyon düzenlenerek bu sayı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 169,5 arttı. 105 aranması olan şahıs yakalanarak bu sayı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 250 arttı.



Dini İstismar Eden Terör örgütlerine yönelik; 28 operasyon düzenlenerek bu sayı yüzde 7,6 arttı, 72 örgüt mensubu yakalanarak bu sayı yüzde 4,3 arttı, Aranması olan 5 şahıs yakalandı.

Sol Terör örgütlerine yönelik; 1 operasyon yapıldı, 2 örgüt mensubu ve 2 aranması olan şahıs yakalandı.

Öte yandan Terörizmin Finansmanına yönelik; 4 operasyon yapıldı, 4 örgüt mensubu yakalandı.

Genel Toplamda 2025 Yılında; 77 operasyon yapılarak operasyon sayısı yüzde 40 arttı, 123 örgüt mensubu yakalanarak bu sayı yüzde 21,7 arttı, 120 aranması olan şahıs yakalanarak bu sayı yüzde 218,5 arttı.