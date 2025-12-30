Kayseri'de 2025 bilançosu: Operasyonlar yüzde 40, yakalamalar yüzde 218 arttı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2025 Yılı içerisinde terör örgütlerine yönelik 77 operasyon yapılarak operasyon sayısı yüzde 40 arttı, 123 örgüt mensubu yakalanarak bu sayı yüzde 21,7 arttı, 120 aranması olan şahıs yakalanarak bu sayı yüzde 218,5 arttı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri 2025 Yılı içerisinde; PKK/KCK Terör örgütüne yönelik; 8 operasyon yapılmış, 9 örgüt mensubu yakalandı. Aranması olan 8 şahıs yakalandı.
FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik; 36 operasyon düzenlenerek bu sayı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 169,5 arttı. 105 aranması olan şahıs yakalanarak bu sayı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 250 arttı.
Dini İstismar Eden Terör örgütlerine yönelik; 28 operasyon düzenlenerek bu sayı yüzde 7,6 arttı, 72 örgüt mensubu yakalanarak bu sayı yüzde 4,3 arttı, Aranması olan 5 şahıs yakalandı.
Sol Terör örgütlerine yönelik; 1 operasyon yapıldı, 2 örgüt mensubu ve 2 aranması olan şahıs yakalandı.
Öte yandan Terörizmin Finansmanına yönelik; 4 operasyon yapıldı, 4 örgüt mensubu yakalandı.
Genel Toplamda 2025 Yılında; 77 operasyon yapılarak operasyon sayısı yüzde 40 arttı, 123 örgüt mensubu yakalanarak bu sayı yüzde 21,7 arttı, 120 aranması olan şahıs yakalanarak bu sayı yüzde 218,5 arttı.