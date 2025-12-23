Kayseri’de 2025 oto hırsızlık bilançosu: 28,3 milyon liralık araç ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince 2025 yılı içerisinde kent ve çevre illerden doğal afet veya trafik kazası nedeni ile ağır hasar aldıktan sonra tamir edilmek yerine şase numaraları haciz ve yakalamalı, çalıntı, güveni kötüye kullanma veya yurtta kalma süresi dolan yabancı plakalı araçlara nakil edilmek suretiyle çenç (change) yapılarak yeniden trafiğe çıkartılan araçlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde; Piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 200 bin lira olan 16 adet çeşitli marka ve model araç, değişik tarihlerde Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ele geçirilerek Kayseri Kriminal Bölge Polis Laboratuvarında incelettirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda araçlar hakkında çenç raporu düzenlendi, 37 şüpheli hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen araçlardan; Sahipleri tespit edilenler yasal sahiplerine iade edildi, haciz ve yakalama kaydı olanlar yediemin otoparklarına, gümrük kaçağı olanlar ise Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.



2025 yılı içerisinde kent ve çevre illerden çalınan motosikletlerin bulunması ve otoparklarda bulunan kimliği belirsiz motosikletlerin tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde ise toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 150 bin lira olan 30 adet çeşitli marka ve model motosikletin, Mersin, Yozgat, Nevşehir, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri’den çalıntı olduğu tespit edildi. Motosikletlerin yasal sahiplerine ulaşılarak teslim işlemleri başlatıldı, olaylarla bağlantılı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.