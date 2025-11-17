  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 2025 yılı hayvancılık destekleme başvuruları için son gün 1 Aralık

Kayseri'de 2025 yılı hayvancılık destekleme başvuruları için son gün 1 Aralık

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemeleri 1 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

Kayseri'de 2025 yılı hayvancılık destekleme başvuruları için son gün 1 Aralık

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemeleri başvuruları 1 Eylül 2025’te başladı. Başvurular 1 Aralık 2025 tarihinde son bulacak.

Büyükbaş (Buzağı/Malak) Hayvancılık Desteği
Başvurular bireysel olarak il/ilçe müdürlüklerine yapılabileceği gibi, üyesi olunan tarımsal örgütler üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Tarımsal örgüt aracılığıyla yapılacak başvuruların, başvuru sahibinin bağlı bulunduğu birlik veya kooperatif üzerinden yapılması gerekiyor.

Küçükbaş (Kuzu/Oğlak) Hayvancılık Desteği
Küçükbaş hayvancılık desteği başvuruları yalnızca üyesi olunan tarımsal örgütler aracılığıyla kabul edilecek. Tarımsal örgütün bulunmadığı illerde ise yetiştiriciler destek için bireysel olarak il/ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Meclis üyesi Ülker '2026 yılı Özel kalem tahmini bütçesi 33 milyon, Afet İşleri Daire Başkanlığı bütçesi 1 milyon TL'
Meclis üyesi Ülker; “2026 yılı Özel kalem tahmini bütçesi 33 milyon, Afet İşleri Daire Başkanlığı bütçesi 1 milyon TL”
Kayseri'de Yeni Bir Adrenalin Merkezi: Türkiye'nin İkinci BMX Parkuru Açıldı
Kayseri'de Yeni Bir Adrenalin Merkezi: Türkiye'nin İkinci BMX Parkuru Açıldı
Bir kişinin öldüğü olayla ilgili açılan davada sanık kardeşler için istenen ceza belli oldu
Bir kişinin öldüğü olayla ilgili açılan davada sanık kardeşler için istenen ceza belli oldu
TOBB Nefes Kredisi ikinci paketinin hacmi 50 milyar liraya yükseltildi
TOBB Nefes Kredisi ikinci paketinin hacmi 50 milyar liraya yükseltildi
Melikgazi'den Yıldırım Beyazıt'a İki Yeni Park
Melikgazi'den Yıldırım Beyazıt'a İki Yeni Park
Vali Çiçek'ten asayiş değerlendirmesi
Vali Çiçek’ten asayiş değerlendirmesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!