Kayseri'de 2025 yılı hayvancılık destekleme başvuruları için son gün 1 Aralık

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemeleri başvuruları 1 Eylül 2025’te başladı. Başvurular 1 Aralık 2025 tarihinde son bulacak.

Büyükbaş (Buzağı/Malak) Hayvancılık Desteği

Başvurular bireysel olarak il/ilçe müdürlüklerine yapılabileceği gibi, üyesi olunan tarımsal örgütler üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Tarımsal örgüt aracılığıyla yapılacak başvuruların, başvuru sahibinin bağlı bulunduğu birlik veya kooperatif üzerinden yapılması gerekiyor.

Küçükbaş (Kuzu/Oğlak) Hayvancılık Desteği

Küçükbaş hayvancılık desteği başvuruları yalnızca üyesi olunan tarımsal örgütler aracılığıyla kabul edilecek. Tarımsal örgütün bulunmadığı illerde ise yetiştiriciler destek için bireysel olarak il/ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.