Kayseri'de 205 milletvekili adayından 40'ı kadın
Genel seçimlere 4 gün kala vatandaşlar oy kullanacakları partilerin milletvekillerini araştırıyor. Kayseri'de bağımsızlarla birlikte gösterilen 205 adaydan sadece 40'ı kadınlardan oluşuyor. En çok kadın milletvekili adayını Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) gösterdi.
- 10.05.2023 18:07
- Güncelleme: 10.05.2023 18:07
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 4 gün kaldı. Bu seçimlerde Kayseri’den 20 parti milletvekilliği seçiminde pusuladaki yerini alacak. Kentte 5 de bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. Bağımsızlar ve her partiden 10 isim olmak üzere toplam 205 aday, milletvekili seçilebilmek için yarışacak. Kayseri’de vatandaşlar da oy kullanacakları partilerden adayları araştırmaya devam ediyor. Partilerde ise ne kadar kadın adayın gösterildiği merak ediliyor. Kayseri’de partilerden 40 kadın milletvekili aday gösterildi. Seçime girecek partilerden en çok kadın adayı 5’er adayla Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) gösterdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4, İYİ Parti (İYİP) 3, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 2, Zafer Partisi (ZP) 2, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 1, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1 ve Memleket Partisi (MP) 1 kadın adayını listeye yazdı. Seçime giren Genç Parti (GP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yenilik Partisi (YP) ise hiç kadın adaya yer vermedi. Bağımsız adaylar arasında da kadın yok.
Kayseri’de partilerden aday gösterilen kadın milletvekili aday listesi ise şu şekilde;
1)Millet Partisi: 1 Kadın Milletvekili adayı mevcut
MP Kayseri 8. Sıra Milletvekili Adayı Eda Pınarbaşı
2)Hak ve Özgürlükler Partisi: 3 Kadın Milletvekili adayı mevcut
Hak-Par Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Nuran Türel
Hak-Par Kayseri 7. Sıra Milletvekili Adayı Azime Kurt
3)Türkiye Komünist Partisi: 5 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
TKP Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Sevda Çiçek
TKP Kayseri 3. Sıra Milletvekili Adayı Fatma İplikçi
TKP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Havise Altın
TKP Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Nezihe Özdemir
TKP Kayseri 10. Sıra Milletvekili Adayı Berfin Gişioğlu
4)Türkiye Komünist Hareketi: 3 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
TKH Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Pınar Avcı
TKH Kayseri 6. Sıra Milletvekili Adayı Başak Odabaş
TKH Kayseri 8. Sıra Milletvekili Adayı Songül Ok Çataltepe
5)Sol Parti: 3 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
SP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Tebessüm Zeril Özdağ
SP Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Mehtap Kaya
SP Kayseri 7. Sıra Milletvekili Adayı Özge İnal
6)Memleket Partisi: 1 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
MP Kayseri 3. Sıra Milletvekili Adayı Beyza Şahin
7)Adalet ve Kalkınma Partisi: 2 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
AK Parti Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler
AK Parti Kayseri 7. Sıra Milletvekili Adayı Emine Timuçin
8)Yeniden Refah Partisi: 1 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
YRP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Selver Boztaş
9)Milliyetçi Hareket Partisi: 1 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
MHP Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Mülayim Gül Akarsu
10)Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 5 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
YSP Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Nuran Ergen Kılıç
YSP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Fadik Temizyürek
YSP Kayseri 6. Sıra Milletvekili Adayı Rana Berk
YSP Kayseri 8. Sıra Milletvekili Adayı Selma Karaman
YSP Kayseri 10. Sıra Milletvekili Adayı Necla Aktay
11)Türkiye İşçi Partisi: 4 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
TİP Kayseri 3. Sıra Milletvekili Adayı İlayda Tok
TİP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Özlem Demir
TİP Kayseri 8. Sıra Milletvekili Adayı Beril Karabulut
TİP Kayseri 10. Sıra Milletvekili Adayı Aysel Duman
12) Halkın Kurtuluş Partisi: 2 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
HKP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Zeynep Kopal
HKP Kayseri 6. Sıra Milletvekili Adayı Meryem Gençer
13)Milli Yol Partisi: 1 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
MYP Kayseri 7. Sıra Milletvekili Adayı Aysel Büyükbaş
14)Vatan Partisi: 2 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
VP Kayseri 8. Sıra Milletvekili Adayı Asiye Işık
VP Kayseri 10. Sıra Milletvekili Adayı Güzide Külah
15)Cumhuriyet Halk Partisi: 1 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
CHP Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Ümit Özer
16)İYİ Parti: 3 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
İP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı
İP Kayseri 6. Sıra Milletvekili Adayı Serap Durmuş
İP Kayseri 10. Sıra Milletvekili Adayı Belgüzar Kılıç
17)Zafer Partisi: 2 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut
ZP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Serap Altuntaş
ZP Kayseri 6. Sıra Milletvekili Adayı Fatma Metin
(Sıralama oy pusulasına göre yapılmıştır.)