Kayseri’de 205 milletvekili adayından 40’ı kadın

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 4 gün kaldı. Bu seçimlerde Kayseri’den 20 parti milletvekilliği seçiminde pusuladaki yerini alacak. Kentte 5 de bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. Bağımsızlar ve her partiden 10 isim olmak üzere toplam 205 aday, milletvekili seçilebilmek için yarışacak. Kayseri’de vatandaşlar da oy kullanacakları partilerden adayları araştırmaya devam ediyor. Partilerde ise ne kadar kadın adayın gösterildiği merak ediliyor. Kayseri’de partilerden 40 kadın milletvekili aday gösterildi. Seçime girecek partilerden en çok kadın adayı 5’er adayla Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) gösterdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4, İYİ Parti (İYİP) 3, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 2, Zafer Partisi (ZP) 2, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 1, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1 ve Memleket Partisi (MP) 1 kadın adayını listeye yazdı. Seçime giren Genç Parti (GP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yenilik Partisi (YP) ise hiç kadın adaya yer vermedi. Bağımsız adaylar arasında da kadın yok.

Kayseri’de partilerden aday gösterilen kadın milletvekili aday listesi ise şu şekilde;

1)Millet Partisi: 1 Kadın Milletvekili adayı mevcut

MP Kayseri 8. Sıra Milletvekili Adayı Eda Pınarbaşı

2)Hak ve Özgürlükler Partisi: 3 Kadın Milletvekili adayı mevcut

Hak-Par Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Nuran Türel

Hak-Par Kayseri 7. Sıra Milletvekili Adayı Azime Kurt

3)Türkiye Komünist Partisi: 5 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

TKP Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Sevda Çiçek

TKP Kayseri 3. Sıra Milletvekili Adayı Fatma İplikçi

TKP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Havise Altın

TKP Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Nezihe Özdemir

TKP Kayseri 10. Sıra Milletvekili Adayı Berfin Gişioğlu

4)Türkiye Komünist Hareketi: 3 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

TKH Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Pınar Avcı

TKH Kayseri 6. Sıra Milletvekili Adayı Başak Odabaş

TKH Kayseri 8. Sıra Milletvekili Adayı Songül Ok Çataltepe

5)Sol Parti: 3 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

SP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Tebessüm Zeril Özdağ

SP Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Mehtap Kaya

SP Kayseri 7. Sıra Milletvekili Adayı Özge İnal

6)Memleket Partisi: 1 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

MP Kayseri 3. Sıra Milletvekili Adayı Beyza Şahin

7)Adalet ve Kalkınma Partisi: 2 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

AK Parti Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler

AK Parti Kayseri 7. Sıra Milletvekili Adayı Emine Timuçin

8)Yeniden Refah Partisi: 1 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

YRP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Selver Boztaş

9)Milliyetçi Hareket Partisi: 1 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

MHP Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Mülayim Gül Akarsu

10)Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 5 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

YSP Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Nuran Ergen Kılıç

YSP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Fadik Temizyürek

YSP Kayseri 6. Sıra Milletvekili Adayı Rana Berk

YSP Kayseri 8. Sıra Milletvekili Adayı Selma Karaman

YSP Kayseri 10. Sıra Milletvekili Adayı Necla Aktay

11)Türkiye İşçi Partisi: 4 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

TİP Kayseri 3. Sıra Milletvekili Adayı İlayda Tok

TİP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Özlem Demir

TİP Kayseri 8. Sıra Milletvekili Adayı Beril Karabulut

TİP Kayseri 10. Sıra Milletvekili Adayı Aysel Duman

12) Halkın Kurtuluş Partisi: 2 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

HKP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı Zeynep Kopal

HKP Kayseri 6. Sıra Milletvekili Adayı Meryem Gençer

13)Milli Yol Partisi: 1 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

MYP Kayseri 7. Sıra Milletvekili Adayı Aysel Büyükbaş

14)Vatan Partisi: 2 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

VP Kayseri 8. Sıra Milletvekili Adayı Asiye Işık

VP Kayseri 10. Sıra Milletvekili Adayı Güzide Külah

15)Cumhuriyet Halk Partisi: 1 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

CHP Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Ümit Özer

16)İYİ Parti: 3 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

İP Kayseri 4. Sıra Milletvekili Adayı

İP Kayseri 6. Sıra Milletvekili Adayı Serap Durmuş

İP Kayseri 10. Sıra Milletvekili Adayı Belgüzar Kılıç

17)Zafer Partisi: 2 Kadın Milletvekili Adayı Mevcut

ZP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Serap Altuntaş

ZP Kayseri 6. Sıra Milletvekili Adayı Fatma Metin

(Sıralama oy pusulasına göre yapılmıştır.)