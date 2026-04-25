Kayseri'de 21 Firmadan 550 kişiye iş fırsatı
İŞKUR Kayseri, iş arayan 550 kişilik eleman alımı için 30 Nisan 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 21 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu.
Kayseri’de 21 firmanın katılımıyla 550 kişilik engelli iş arayan eleman için toplu iş görüşmesi 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 13:30’da Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda; beden işçisi, forklift operatörü, makine teknikeri, makine teknisyeni, metal pres makinesi operatörü, plastik enjeksiyon üretim elemanı, metal levha işçisi, beden işçisi, metal kalıpçı, depo personeli, garson, teknik servis elemanı, pastadı yardımcısı, kasiyer, komi, garson, lake boyacı, mobilyacı, kaynakçı, inc lazerle kesme operatörü, taşlama tezgah işçisi, kaynakçı, paketleme işçisi, işletme elektrik bakım işçisi, makine bakım ustası, ekskavatör operatörü, çubuk döküm operatörü, tul çekme operatörü, boya işçisi, asmacı beden işçisi, indirgemeci beden işçisi, puntacı, kılavuzcu berden işçisi, lazer operatörü, şoför, lokum ustası ve beden işçisi gibi bir çok alanda işçi alınacak.