Kayseri'de 21 Okul, 35 Dini Yapı, 15 Kamu Binası AĞIR ve ORTA HASARLI

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kayseri'de kamuya ait 76 adet ağır ve orta hasarlı yapı olduğu ifade edildi. Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekide:

Kayseri’de 981’i resmi, 71’i özel okul binası olmak üzere toplam 1.052 okul bulunmaktadır. Bu okullardan tamamının hasar tespiti çalışması yapılmış olup hasar tespit çalışması yapılan okulların oranı yüzde 100’dür. Okullar ile kamu yapılarında yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında:İlimiz genelinde 17 ağır (3’ü deprem öncesi), 4 orta olmak üzere toplam 21 adet ağır ve orta hasarlı okul; 6 cami, 27 cami minaresi ve 3 cami lojmanı olmak üzere toplam 35 ağır hasarlı dini yapı ve eklentileri; 12 ağır ve 3 orta olmak üzere toplam 15 adet orta ve ağır hasarlı kamu binası mevcuttur. Bu yapılardan 2 cami, 21 cami minaresi, 1 cami lojmanı ile acil yıkım kararımız bulunan 2 adet okul binası ilgili belediyeler tarafından yıktırıldı.

Ağır hasarlı kamu yapıları arasında Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Sarız Belediye Başkanlığı Hizmet Binası bulunmakta olup Develi Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ile İncesu Belediyesi Kültür Evi ise orta hasarlı kamu binalarındandır. Orta ve ağır hasarlı diğer kamu binaları ise kullanılmayan yapılar ile eklenti niteliğindeki garaj ve depolardan oluşmaktadır. Orta ve ağır hasarlı yapıların idarelerine bilgi verilmiş olup yapıların boşaltılması süreci devam etmektedir.

Bugüne kadar tespit edilen ağır hasarlı yapıların ilgili mevzuat çerçevesinde işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için belediyelerine yazılı bildirimde bulunuldu.