Kayseri'de 21 yaşındaki genç ırmakta boğuldu

Kayseri’de 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

Yahyalı ilçesine bağlı Çavdaruşağı Mahallesi’nde bulunan ırmağa serinlemek için giren E.B. (21), bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda E.B.’nin cansız bedeni sudan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.