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Kayseri'de 21 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.Y. (24), polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 21 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Şehit Taha Uluçay Ekipler Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.Y.’nin yakalanması yönünde çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. 
 

Haber Merkezi

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