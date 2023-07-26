Kayseri'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15'i çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı.

PAYLAŞ
  • 26.07.2023 12:44
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:12
  • 95
Kayseri'de 22 kaçak göçmen yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15’i çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye yasadışı yollardan giren yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15’i çocuk toplam 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, gerekli idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'nin denizindeki villa arsalarına yoğun ilgi

Kayseri'nin denizindeki villa arsalarına yoğun ilgi

Büyükşehir, Şiir Yarışmasının 6'ncısı ile şiir severleri buluşturuyor

Büyükşehir, Şiir Yarışmasının 6'ncısı ile şiir severleri buluşturuyor

Kayseri'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kardeşlerin kanlı kavgası

Kardeşlerin kanlı kavgası

Başkan Gülsoy: 'Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var'

Başkan Gülsoy: “Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var”

Şehir Hastanesi bölgesine Güneş Enerji Santrali kurulacak

Şehir Hastanesi bölgesine Güneş Enerji Santrali kurulacak

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halk otobüsünün arkasına yapışan patenli tehlike saçtı

Halk otobüsünün arkasına yapışan patenli tehlike saçtı

Araç sürücüsü bisikletliye çarptı

Araç sürücüsü bisikletliye çarptı

DAHA FAZLA
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 278 öğrenci mezun oldu

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 278 öğrenci mezun oldu

Kayserispor ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Kayserispor ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak

6 bin yıllık tarih ellerinde şekilleniyor

6 bin yıllık tarih ellerinde şekilleniyor

Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Dulkadiroğlu ilçesinin 2. yaşam alanı depremzedelerin kullanımına sunuldu

Dulkadiroğlu ilçesinin 2. yaşam alanı depremzedelerin kullanımına sunuldu