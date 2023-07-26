Kayseri'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15’i çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye yasadışı yollardan giren yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15’i çocuk toplam 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, gerekli idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.