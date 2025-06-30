Kayseri'de 22 Milyon TL'lik Altyapı ve Asfalt Yatırımı

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışma, kentin önemli ulaşım akslarından biri olan Şehit Komandolar Caddesi’nde gerçekleştiriliyor. KASKİ’nin altyapı yenileme çalışmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 10 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

Altyapı Önceliği

Proje kapsamında, öncelikle altyapı çalışmaları tamamlanacak. Bu süreçte, yağmur suyu hattı yenilenecek ve ardından asfalt serimi gerçekleştirilecek. Bu sayede bölgenin modern ve güvenli bir ulaşım güzergâhına dönüşmesi hedefleniyor.

Yatırımların Önemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür yatırımlarla şehrin gelişimini ve güzelleşmesini sağlamakta kararlıdır. İklim değişiklikleri ve mevcut altyapı sorunları göz önünde bulundurularak, 800’lük borularla yapılan bu çalışma, şehrin altyapısını güçlendirecek.

Yatırımın Boyutu

Devam eden asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde, kullanım ömrünü tamamlamış asfalt kazınarak, zemin iyileştirmeleri yapılacak. Talas ilçesi Şehit Komandolar Caddesi’nde 5 bin metre uzunluğunda yolun asfalt çalışmaları sürerken, toplamda 13 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Yapılan yatırımın maliyeti ise yaklaşık 22 milyon 100 bin TL olacak.

Bu projeyle birlikte Kayseri’nin modern ve yaşanabilir bir kent kimliği kazanması amaçlanıyor.