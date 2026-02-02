Kayseri'de 22 Milyon TL'yi Aşan Yatırım: Miniklere Süt, Ailelere Destek

Süt Yardımı Projesi ile Kayseri'de ikamet eden, 24-60 ay arası çocuğu bulunan ihtiyaç sahibi ailelere, çocuk başına haftalık 3 litre süt düzenli olarak ulaştırılıyor. Bu uygulama, erken çocukluk döneminde beslenmenin önemini vurgularken, ailelerin temel gıda giderlerini de hafifletiyor.

2025 yılı itibarıyla, maliyeti 8 milyon 113 bin 732 TL olan toplam 100 bin litre süt yardımı yapıldığı belirtildi. Projenin sosyal destek alanında önemli bir yatırım niteliği taşıdığı ve insan odaklı, kapsayıcı sosyal yardım anlayışının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Bu anlamlı çalışma, miniklerin sağlıklı yarınlara adım atmasına katkı sunarken, ailelerin de takdirini topluyor.