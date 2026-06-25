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Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyon neticesinde hakkında 'Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyon neticesinde;  yapılan çalışmalar sonucu; aranan şahısları yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında "Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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