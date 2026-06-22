Kayseri'de 23 firmaya 476 kişilik toplu eleman alımı
İŞKUR Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu.
Kayseri’de 23 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek 476 kişilik toplu iş görüşmesi, 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 13.30’da Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda mobilyacı, kaynakçı, işçi, pastalcı, yatak imalat işçisi, beden işçisi, kurumsal medya ve fotoğraf uzmanı, sevkiyat görevlisi, elektrik-elektronik teknisyeni, CNC lazerle kesme operatörü, taşlama tezgah işçisi, mobilya döşeme işçisi, kaynakçı, paketleme işçisi, boyahane işçisi, pres makine operatörü, emaye işçisi, iş güvenliği uzmanı, montaj işçisi, güvenlik görevlisi, mekanik bakım onarımcısı, kalite kontrolcü, tesviyeci, depo görevlisi, bulaşıkçı, endüstri mühendisi, e ticaret ve pazarlama elemanı, forklift operatörü, grafik tasarımcı aşçı yardımcısı, engelli personel, terzi gibi birçok kategoride eleman alınacak.