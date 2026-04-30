Kayseri'de 23 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 20 gün hapis cezası bulunan S.D. (37), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 20 gün hapis cezası bulunan S.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

 

