Kayseri'de 232 çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri yayınladı. Buna göre Kayseri’de 2025 yılında 3 bin 895 çift boşanırken, 9 bin 763 çift ise evlendi.

Yayınlanan rapora göre, evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 232 çift evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı. 339 çift evliliklerinde 1 yılı doldurup boşanırken, 249 çift 2 yılı, 246 çift 3 yılı, 185 çift 4 yılı, 171 çift 5 yılı, 769 çift 6-10 yılı, 556 çift 11-15 yılı ve bin 148 çift ise 16 yılın ardından boşandı.