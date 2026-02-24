  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 232 çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı

Kayseri'de 232 çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Evlenme ve Boşanma İstatistiklerine ilişkin yayınladığı verilere göre Kayseri'de 232 evli çift henüz 1 yılını doldurmadan boşandı.

Kayseri'de 232 çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri yayınladı. Buna göre Kayseri’de 2025 yılında 3 bin 895 çift boşanırken, 9 bin 763 çift ise evlendi.

Yayınlanan rapora göre, evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 232 çift evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı. 339 çift evliliklerinde 1 yılı doldurup boşanırken, 249 çift 2 yılı, 246 çift 3 yılı, 185 çift 4 yılı, 171 çift 5 yılı, 769 çift 6-10 yılı, 556 çift 11-15 yılı ve bin 148 çift ise 16 yılın ardından boşandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar'da ekipler karla mücadele için sahada
Hacılar’da ekipler karla mücadele için sahada
Başkan Büyükkılıç'tan İki ilçeye Teşkilat Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan İki ilçeye Teşkilat Ziyareti
Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği
Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği
Büyükşehir'den Dilsiz Dostlara Sıcak Dokunuş
Büyükşehir'den Dilsiz Dostlara Sıcak Dokunuş
Genç Judocu Samet Balcı'nın Hedefi Şampiyonluk
Genç Judocu Samet Balcı'nın Hedefi Şampiyonluk
Kocasinan'da Her Gün Bir Evde Gönül Sofrası
Kocasinan'da Her Gün Bir Evde Gönül Sofrası
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!