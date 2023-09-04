Kayseri'de 25 bin öğrenci okula uyum programına başladı

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi, birinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları başladı.

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  • 04.09.2023 14:28
  • Güncelleme: 04.09.2023 14:28
Kayseri'de 25 bin öğrenci okula uyum programına başladı

Bu uygulamanın yeni başlayan öğrencilerin çevresini, öğretmenini, okulunu tanıması ve kendi özgüveninin gelişmesi için gerekli bir uygulama olduğunu söyleyen Feridun Cıngıllı İlkokulu Müdürü Beycan Soysal, “Velilerin öğrencileri getirmeleri önemlidir çünkü çocukların özgüveni gelişiyor, okula daha uyumlu geliyorlar. Veliler okula, öğretmenlere güvensinler çocuklarını bize teslim etsinler” dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi, birinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları bugün başladı. Kayseri’de de okul öncesi, birinci ve dokuzuncu sınıf olmak üzere toplam 25 bin civarı öğrenci okula uyum programı kapsamında okulların yolunu tuttu. Diğer kademe öğrenciler ise 11 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Bu uygulamanın yeni başlayan öğrencilerin çevresini, öğretmenini, okulunu tanıması ve kendi özgüveninin gelişmesi için gerekli bir uygulama olduğunu söyleyen Feridun Cıngıllı İlkokulu Müdürü Beycan Soysal, “Okula uyum süreci başladı. Şu anda okulumuza 130 tane 1’nci sınıf öğrencisi 80 tane de ana sınıfı öğrencisi gelmiştir. Okullarımız uyum haftasına, eğitim öğretime hazırdır. Kitapları ile beraber uyumlarını yapıyorlar. Bu uygulama yeni başlayan öğrencilerin çevresini, öğretmenini, okulunu tanıması kendi özgüveninin gelişmesi için gerekliydi. Velilerin öğrencileri getirmeleri önemlidir çünkü çocukların özgüveni gelişiyor okula daha uyumlu geliyorlar. Velilerde bu duruma katılıyorlar öğrencileri getiriyor katılmayan veli yok. Veliler okula, öğretmenlere güvensinler çocuklarını bize teslim etsinler. Allah hayırlı uğurlu etsin” şeklinde konuştu.

1ha

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