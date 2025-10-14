Kayseri'de 2536 Üniversiteli İçin iş fırsatı

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Gençlik Programı ile ilgili Kayseri'de 2 bin 536 kişilik kontenjan tahsis edildiğini söyleyerek, 'İlimizde yer alan Devlet Üniversitelerinde toplam 2.536 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Başvurular 15.10.2025 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi 19.10.2025'dir' dedi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Gençlik Programı kapsamında Kayseri için kontenjan açıkladı. Müdür Ak, 2 bin 536 kişilik kontenjan tahsis edildiğini söyleyerek, “Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanabilmelerini sağlayan ve geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 100 bin öğrenci için uygulanan İŞKUR Gençlik Programı kontenjanının, yoğun ilgi ve memnuniyet üzerine bu yıl 150 bin öğrenciye çıkarıldığını açıklamıştır. Bu kapsamda ilimizde yer alan Devlet Üniversitelerinde toplam 2.536 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Başvurular 15.10.2025 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi 19.10.2025'dir. Öğrencimize bilgi beceri deneyim iş disiplini kazanmaları amaçlı ücret desteği sağladığımız programın önemine binaen, konunun kamuoyuna etkin şekilde duyurulması hususunda ilgilerinizi bekler sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dilerim” ifadelerini kullandı.

