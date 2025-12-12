- Haberler
- Gündem
- Kayseri'de 26 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarılıyor
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 26 milyon 536 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı duyuruldu.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 21 milyon 932 bin lira ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 4 milyon 604 bin lira olmak üzere toplam 26 milyon 536 bin liralık ödemenin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Desteklerimizle üreticimizin gücüne güç katıyor, emeğine sahip çıkıyoruz” denildi.