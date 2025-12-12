Kayseri'de 26 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarılıyor

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 21 milyon 932 bin lira ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 4 milyon 604 bin lira olmak üzere toplam 26 milyon 536 bin liralık ödemenin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Desteklerimizle üreticimizin gücüne güç katıyor, emeğine sahip çıkıyoruz” denildi.