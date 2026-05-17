Kayseri'de 26 özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi
Kayseri'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 26 özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi.
12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen programda özel bireyler, 1 günlük temsili askerlik eğitimi aldı. Düzenlenen yemin törenine temsili askerlik yapan engelli bireyler, aileleri ve askeri personel katıldı. Aileleriyle birlikte birliklerine teslim olmaya gelen özel bireyler, kayıt işlemlerinin ardından askeri üniformalarını giydi. Özel bireyler, gerçekleştirilen törenle yemin ederek 1 günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi.
Programda duygu dolu anlar yaşanırken, aileler çocuklarının askerlik heyecanına ortak oldu.