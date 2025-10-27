Kayseri'de 27 kilogram kaçak altın ele geçirdi

Kayseri'de polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda 27 kilogram kaçak altın ele geçirildi.

Kayseri'de 27 kilogram kaçak altın ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda;

29 bin 200 adet makaron, 150 adet emtia, 267 paket kaçak sigara, 44 kilogram kaçak tütün, 27 kilogram kaçak altın, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ile toplam 6 olay kapsamında 7 şahısla ilgili gerekli işlemler başlatıldı ve 'aranan şahıslar' kapsamında 23 şahıs da yakalandı.

