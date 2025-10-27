Kayseri'de 27 kilogram kaçak altın ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda;

29 bin 200 adet makaron, 150 adet emtia, 267 paket kaçak sigara, 44 kilogram kaçak tütün, 27 kilogram kaçak altın, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ile toplam 6 olay kapsamında 7 şahısla ilgili gerekli işlemler başlatıldı ve 'aranan şahıslar' kapsamında 23 şahıs da yakalandı.