Kayseri'de 270 öğrenciden '100. Yıl Koreografisi'

Kayseri'de Cumhuriyet'in 100'üncü Yıl Etkinlikleri çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından 270 öğrenciye eğitim verildikten sonra koreografi yapıldı.

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  • 27.10.2023 16:58
  • Güncelleme: 28.10.2023 12:35
Kayseri'de 270 öğrenciden '100. Yıl Koreografisi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Cumhuriyet’in 100’üncü Yıl Etkinlikleri çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından 270 öğrenciye eğitim verildikten sonra koreografi yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü JAK Tim Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Melikgazi ilçesinde bulunan Şehit Necmettin Bayraktar İlk ve Ortaokulu’nda toplamda 270 öğrenciye trafik dedektifleri çerçevesinde eğitim verildi.

Verilen eğitimin ardından Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde görsel koreografi yapıldı.

İHA

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