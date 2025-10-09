Kayseri'de 295 Milyon TL'lik Katlı Kavşak Projesi Devam Ediyor
Kayseri'de, şehrin batı aksındaki trafiği rahatlatmayı amaçlayan 295 milyon TL yatırım bedeline sahip DSİ-Ağır Sanayi Katlı Kavşak Projesi'nin çalışmaları hızla sürüyor. Proje, şehir içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Proje Hedefleri ve Çalışmalar
Katlı kavşak projesi, DSİ Kavşağı ile Ağır Sanayi Kavşağı arasındaki trafik ışıklarının kaldırılmasını ve kesintisiz bir ulaşım sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda, altyapı deplase işlemleri devam ederken, alternatif yan yolların açılması için de çalışmalar hızlandırıldı. Böylece, yapım süreci boyunca şehir içi ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor.
Zamanında Tamamlanma Vurgusu
Proje yetkilileri, çalışmaların 5 ay içinde tamamlanmasını planlıyor. Hedef, sabah ve akşam saatlerindeki yoğun trafik yükünü hafifletmek ve vatandaşların trafiğin konforunu yaşamasını sağlamak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem trafik güvenliği artırılacak hem de sürüş konforu üst seviyeye çıkarılacak.
Kayseri'de gerçekleştirilen bu büyük ulaşım yatırımı, kentin trafik sorunlarına çözüm bulmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.