Kayseri'de 295 Milyon TL'lik Katlı Kavşak Projesi Devam Ediyor

Proje Hedefleri ve Çalışmalar

Katlı kavşak projesi, DSİ Kavşağı ile Ağır Sanayi Kavşağı arasındaki trafik ışıklarının kaldırılmasını ve kesintisiz bir ulaşım sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda, altyapı deplase işlemleri devam ederken, alternatif yan yolların açılması için de çalışmalar hızlandırıldı. Böylece, yapım süreci boyunca şehir içi ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor.

Zamanında Tamamlanma Vurgusu

Proje yetkilileri, çalışmaların 5 ay içinde tamamlanmasını planlıyor. Hedef, sabah ve akşam saatlerindeki yoğun trafik yükünü hafifletmek ve vatandaşların trafiğin konforunu yaşamasını sağlamak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem trafik güvenliği artırılacak hem de sürüş konforu üst seviyeye çıkarılacak.

Kayseri'de gerçekleştirilen bu büyük ulaşım yatırımı, kentin trafik sorunlarına çözüm bulmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.