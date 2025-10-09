  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 295 Milyon TL'lik Katlı Kavşak Projesi Devam Ediyor

Kayseri'de 295 Milyon TL'lik Katlı Kavşak Projesi Devam Ediyor

Kayseri'de, şehrin batı aksındaki trafiği rahatlatmayı amaçlayan 295 milyon TL yatırım bedeline sahip DSİ-Ağır Sanayi Katlı Kavşak Projesi'nin çalışmaları hızla sürüyor. Proje, şehir içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kayseri'de 295 Milyon TL'lik Katlı Kavşak Projesi Devam Ediyor

Proje Hedefleri ve Çalışmalar

Katlı kavşak projesi, DSİ Kavşağı ile Ağır Sanayi Kavşağı arasındaki trafik ışıklarının kaldırılmasını ve kesintisiz bir ulaşım sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda, altyapı deplase işlemleri devam ederken, alternatif yan yolların açılması için de çalışmalar hızlandırıldı. Böylece, yapım süreci boyunca şehir içi ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor.

Zamanında Tamamlanma Vurgusu

Proje yetkilileri, çalışmaların 5 ay içinde tamamlanmasını planlıyor. Hedef, sabah ve akşam saatlerindeki yoğun trafik yükünü hafifletmek ve vatandaşların trafiğin konforunu yaşamasını sağlamak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem trafik güvenliği artırılacak hem de sürüş konforu üst seviyeye çıkarılacak.

Kayseri'de gerçekleştirilen bu büyük ulaşım yatırımı, kentin trafik sorunlarına çözüm bulmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bilim Festivali, SOLOTÜRK ile Görsel Bir Şölene Dönüşecek
Kayseri Bilim Festivali, SOLOTÜRK ile Görsel Bir Şölene Dönüşecek
Erciyes Dağı'na İlk Kar Düştü: Hacılar'dan Kartpostallık Manzaralar
Erciyes Dağı'na İlk Kar Düştü: Hacılar'dan Kartpostallık Manzaralar
Yunan Misafirler Koramaz Vadisi Müzesi'nde Duygu Dolu Anlar Yaşadı
Yunan Misafirler Koramaz Vadisi Müzesi'nde Duygu Dolu Anlar Yaşadı
Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nde 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’nde 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
Kayseri Gazze Kardeşlik Grubu, sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
Kayseri Gazze Kardeşlik Grubu, sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
Kayseri'de öğrenciler, Filistin için fidan dikti
Kayseri’de öğrenciler, Filistin için fidan dikti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!