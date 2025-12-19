Kayseri'de 295 Milyon TL'lik Ulaşım Projesi

Proje çalışmaları yerinde incelenirken, gelinen son durum hakkında detaylı bilgi alındı. Çalışmaların Nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında, bölgedeki trafik ışıklarının kaldırılması ve akışın kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Kayseri'deki ulaşım konforunu artırma yolunda atılan bu adım, şehrin batı aksındaki ulaşım ağını güçlendirecek. Proje, yatırımların hızla devam ettiğini ve Kayseri'nin ulaşım alanında daha konforlu hale gelmesi için yapılan çalışmaların önemini vurguluyor. Emeği geçen tüm ekipler ve yüklenici firmaya teşekkür edildi.