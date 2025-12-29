Kayseri'de 3.200 Fidan Dikimi ile Yeşil Alanlar Artırılıyor

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil alan varlığını artırmak amacıyla yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Kuzey Çevre Yolu batı kavşağı ve Buğdaylı bölgesi köprü ayaklarında toplam 3.200 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan Dikimi Detayları

- Batı Kavşağı: 2.350 fidan
- Buğdaylı Bölgesi: 850 fidan
- Toplam: 3.200 fidan

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, şehrin yeşil alanlarını artırma hedefiyle yıl boyunca kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi karşısında da yeşillendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu çalışmalar, Kayseri'nin daha yeşil ve temiz bir çevreye sahip olması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

