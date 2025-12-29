Kayseri'de 3.200 Fidan Dikimi ile Yeşil Alanlar Artırılıyor

Fidan Dikimi Detayları

- Batı Kavşağı: 2.350 fidan

- Buğdaylı Bölgesi: 850 fidan

- Toplam: 3.200 fidan

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, şehrin yeşil alanlarını artırma hedefiyle yıl boyunca kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi karşısında da yeşillendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu çalışmalar, Kayseri'nin daha yeşil ve temiz bir çevreye sahip olması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.