Kayseri'de 3 aylık takip sonucu 8 uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 8 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 3 ay süreli teknik ve fiziki takip süreci sonucunda yeterli deliller elde edildiği anda tespit edilen adreslere 16 ekip 64 personelin yanı sıra Özel Harekat unsurlarının desteğiyle gerçekleştirilen operasyon neticesinde; N.Ö. (32), E.K. (24), F.A. (40), S.D. (41), M.O. (31), A.K. (27), Ü.K. (41) ve T.C.Ç. (33) isimli şahıslar “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

