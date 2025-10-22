Kayseri'de 3 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Her yıl düzenlenen fidan dikim etkinlikleriyle Kayseri’nin yeşil alanlarını artırmayı hedefleyen yerel yönetim, yaklaşan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin Yeşil Vatan Seferberliği’ne destek vermek amacıyla 12 farklı ağaçlandırma alanında toplamda 38 bin fidanın dikimi planlanıyor.

Etkinlikte, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği karşısındaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikiminde, üniversite rektörü, yerel yöneticiler ve öğrenciler bir araya geldi. Öğrenciler, hem sosyalleşme fırsatı buldu hem de doğayı koruma bilincini artırma imkanı elde etti. Katılımcılar, bu anlamlı etkinlik için organizasyona teşekkürlerini ilettiler.

Kayseri'de, 2025 sonbahar ağaç dikim programları kapsamında daha fazla fidan dikimi planlanıyor. Nuh Naci Yazgan, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Akkışla, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Hacılar ve Pınarbaşı gibi bölgelerde toplamda 30 bin fidan daha toprakla buluşturulacak. Bu çalışmalar, şehrin yeşil alanlarını artırma ve çevre bilincini geliştirme amacı taşıyor.