Kayseri'de 3 büyüklüğünde deprem

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.