Kayseri'de 3 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 01.03.2023 17:33
- Güncelleme: 01.03.2023 17:54
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
İHA
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