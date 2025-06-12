Kayseri'de 3 çocuk annesi kdın kene kurbanı oldu

Kayseri'nin Tomarza İlçesi Kızılören köyünde bayramın ilk günü vücuduna kene yapışan 3 çocuk annesi İlknur Ekinci (39) hayatını kaybetti. Ekinci'nin 2009 yılında Ramazan Bayramı'nda kaybolan 2 çocuğun ablası olduğu öğrenildi.

Kayseri'de 3 çocuk annesi kdın kene kurbanı oldu

2009’da bayramda kaybolan 2 çocuğun ablası Kurban Bayramı’nda keneden hayatını kaybetti

Kayseri’nin Tomarza İlçesi Kızılören köyünde bayramın ilk günü vücuduna kene yapışan 3 çocuk annesi İlknur Ekinci (39) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Talas’ta ikamet eden Ekinci kurban bayramının ilk günü kurban kesmeye gittiği köyde kene yapışması sonucu rahatsızlandı. Bir süredir tedavi gören Ekinci bugün hayatını kaybetti. Merhum Ekinci, Talas Dedeoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan İlknur Ekinci'nin Kayseri'de 2009'daki Ramazan Bayramı'nda kaybolan 3 çocuktan 2'sinin ablası olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi

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