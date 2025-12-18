  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi

Kayseri'de 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi

Diyanet Akademisi Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 73 kursiyer için 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı düzenlendi.

Kayseri'de 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen programa; Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Halil Kılıç, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Temizkan, Başkanlık Müftüsü Tandoğan Topçu, Kocasinan İlçe Müftüsü Emin Patan, Talas İlçe Müftüsü Şevket Karaca, eğitim görevlileri, aday din görevlileri ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Mezun olan aday din görevlilerini tebrik ediyorum. Aday din görevlilerimizin meslek hayatlarında samimiyet, istikrar ve güzel ahlakla görev yapacaklarına inanıyorum. Rabbim çıktığınız bu hayırlı yolda sizleri muvaffak eylesin.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından aday din görevlileri tarafından ilahi dinletisi sunuldu. Program, belge takdimi ile sona erdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas 2026'da Rengarenk Olacak Görkemli Çiçek Festivali!
Talas 2026’da Rengarenk Olacak; Görkemli Çiçek Festivali!
Zabıta'dan Fiyat Etiketi Denetimi
Zabıta'dan Fiyat Etiketi Denetimi
'Ailemiz Geleceğimiz' Paneli Düzenlendi
“Ailemiz Geleceğimiz” Paneli Düzenlendi
Kayseri'de 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi
Kayseri’de 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi
Başkan Arıkan, '2026 yılının 'Uyuşturucu ile Mücadele Yılı' ilan edilmesini istiyoruz'
Başkan Arıkan, “2026 yılının ‘Uyuşturucu ile Mücadele Yılı’ ilan edilmesini istiyoruz”
Talas Belediyesi Personeli Şehit Kemikkıran Milli Takımda
Talas Belediyesi Personeli Şehit Kemikkıran Milli Takımda
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!