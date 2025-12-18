Kayseri'de 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi
Diyanet Akademisi Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 73 kursiyer için 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı düzenlendi.
Gerçekleştirilen programa; Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Halil Kılıç, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Temizkan, Başkanlık Müftüsü Tandoğan Topçu, Kocasinan İlçe Müftüsü Emin Patan, Talas İlçe Müftüsü Şevket Karaca, eğitim görevlileri, aday din görevlileri ile aileleri katıldı.
Programda konuşan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Mezun olan aday din görevlilerini tebrik ediyorum. Aday din görevlilerimizin meslek hayatlarında samimiyet, istikrar ve güzel ahlakla görev yapacaklarına inanıyorum. Rabbim çıktığınız bu hayırlı yolda sizleri muvaffak eylesin.” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından aday din görevlileri tarafından ilahi dinletisi sunuldu. Program, belge takdimi ile sona erdi.