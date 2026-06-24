Kayseri'de 3 kilo 400 gram mantar buldu

Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesinde gezinti yapan Behçet Şahin, boyutu ve ağırlığıyla dikkat çeken mantar buldu. Şahin, eve getirdiği mantarın 3 kilo 400 gram ağırlığında olduğunu belirledi. Şahin, “Bu yıl mevsim çok yağışlı geçti. Bu nedenle mantar verimi oldukça iyi oldu. Bende mantar toplamak için doğa gezisi yaptım. Bu sırada büyük bir mantar buldum. Zarar vermeden söktüm. Tarttığımda 3 kilo 400 gram olduğunu gördüm. Mantarı görenler şaşırıyor” dedi.