Kayseri'de 3 mahallede yağmur ve şükür duası yapıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 mahalle de muhtarlıklar tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan yağmur ve şükür duası vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Kocasinan ilçesi, Ebiç, Bayramhacı ve Himmetdede Mahallelerinde yapılan etkinliklere Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte yağmur ve şükür duası yapıldı. Kesilen kurban sonrası vatandaşlara yemek ikram edildi.
