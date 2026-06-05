Kayseri'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi
Kayseri'de, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo yoluyla kente kaçak eşya getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Bu kapsamda M.İ. isimli şahsın elinde bulunan kolide yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 600 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. M.İ. gözaltına alındı. Şüpheli Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.