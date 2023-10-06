Kayseri'de 3 milyon TL'lik 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir şahsın ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getirerek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın iş yerini tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 30 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.