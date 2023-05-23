Kayseri'de 3 suçtan aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı

Kayseri'de 3 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı.

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  • 23.05.2023 13:39
  • Güncelleme: 23.05.2023 15:42
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Kayseri'de 3 suçtan aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 3 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ’herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte muhafaza altına alınış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U.’nun (34) Yavuzlar Mahallesi’nde bir evde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. A.U., düzenlenen operasyonda bazanın altında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U. cezaevine teslim edilirken, kadının yakalandığı anlarda polis kamerasına yansıdı.

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İHA

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