Kayseri'de 3'üncü kattan düşen 83 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Olay, saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki 14 katlı binada meydana geldi. 3'üncü katta yaşayan Mehmet Ç., dengesini kaybederek balkondan zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Mehmet Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.