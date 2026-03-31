  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 3 Yaşındaki Çocuğa Saldıran Köpeğin Sahibi Ortaya Çıktı: Cezai İşlem Uygulandı

Kayseri'nin Anbar Mahallesi'nde 3 yaşındaki çocuğa saldırarak ağır yaralayan köpeğin, bir kişi tarafından resmî kayıt olmadan sahiplenildiği ortaya çıktı. Olayın ardından şahsa idari para cezası uygulandı.

Osman GERÇEK

20 Mart günü Beydağ Sokak’ta meydana gelen olayda, başıboş bir köpek sokakta oynayan yabancı uyruklu A.D.’ye saldırdı. Küçük çocuk başından ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.D., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, daha sonra tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

Belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen köpek barınağa götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda köpeğin Ö.Y. tarafından kayıt altına alınmadan sahiplenildiği belirlendi.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, şahsa “hayvanı kayıt altına almadan beslemek” suçundan; Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ise “önlem almadan köpek beslemek” gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

A.D.’nin ailesinin de köpeğin sahibi hakkında şikâyetçi olacağı öğrenildi.
Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları hayvan sahiplenme ve kayıt işlemlerinde yasal prosedürlere uymaları konusunda uyardı.

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!