Kayseri'de 3 yıkılacak bina var

Düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri’deki yapıların durumuyla ilgili bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "2 adet ağır hasar alan 5 katlı yapı, 1 adet ağır hasarlı olduğu ifade edilen 8 katlı yapıdan söz ediliyor. 2 adet okul ağır hasarlı olarak biliniyor. 4 teknik, 40 ekip, 80 kişi şuanda bu alanlarla ilgili hizmet veriyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve 16 ilçe belediye başkanının katılımlarıyla basın toplantısı düzenleyerek, Kayseri’nin deprem bölgesine başlattığı seferberliği anlattı. Sabah saatlerinde olan ilk depremin ardından 10 dakika içinde AFAD’da toplandıklarını ve gelen taleplere anında cevap vermeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç; Hatırlanacağı üzere bundan yaklaşık bir hafta önce sabah 04.17’de olan bir depremden söz ediyoruz. Büyük oranda Kayserimizde herkesin haberdar olduğu ve hissettiğini hep beraber gözlemledik. Biz tabi işin ciddiyetiyle apar topar ayağa kalktık ve hemen kurumdaki yetkili arkadaşlarımızı ve altyapı kuruluşlarımızın yetkililerini aradık. Sonra valimizle irtibatlaştık ve AFAD’a geçilmesi yönünde birlikte karar verdik. Sonrasında altyapı kuruluşlarımızı toplantıyı beklemeden biran evvel oraya yönlendirdik. bunların başında itfaiye ve kurtarma ekiplerimiz gelmekte. AFAD’daki değerlendirme sonrasında valimizin acilen İçişleri Bakanlığımız tarafından Kahramanmaraş’a koordinatör vali olarak atanmasıyla biz buradaki süreci yönetme çalışmalarımıza vali vekilimizle devam ettik. Daha sonra oradaki istekler doğrultusunda acil ne olur diye ama ister istemez altyapıdaki yetersizliğin olduğunun da farkındaydık. Ulaşabildiğimiz, erişebildiğimiz ya da oradan bize gelen taleplere gerek ilçe olarak gerekse büyükşehir belediyemizle anında cevap vermeye gayret gösterdik. Çünkü komşu ilimizde olayın cereyan ettiğini hep beraber öğrenmiştik. Elbistan’daki olan olay öğlen saatlerinde 13.24’te oldu. Çoğumuz evlerdeydik, işyerlerindeydik. Herkes ayaktaydı, bundan herkesin haberi oldu. Bunun tedirginliğini yaşayarak herkes sokaklara döküldü. Bugüne kadar bizlerin de ömründe Kayseri bazında gördüğü en şiddetli bir ortamdı. Bu alanda tabi organizasyonlar ve çalışmalar elbette ki organize sanayi bölgemiz, sanayi odamız, ticaret borsamız ve Melikgazi Belediye başkanımızın koordinatörü orada başlamak suretiyle yönetilirken diğer belediye başkanlarımız da kendi çapında bulundukları yerlerden deprem bölgelerinden gelen taleplere cevap verme çalışmalarını sürdürdü. Yine aynı şekilde ulaşabildiğimiz kadar teşkilatlarımızla irtibatlı halde sürekli süreci yönetmeye özen gösterdik. İkinci depremden sonra halkımızın ortaya dökülmesiyle haklı olarak evlerine de girmelerinde bir tedirginlik yaşamasıyla deprem bölgelerindeki 10 ilde olan sürece katkı sağlarken asıl bir de Kayseri boyutunun ortaya çıktığını gözlemledik ve ona göre önlemler almaya başladık. İlçelerimizle birinci depremin ardından görüşmelerimizden sonra ciddi manada Kayserimizde bir sıkıntının olmadığı yönünde bilgiler geldi. Develi Yaylacık’ta iki tane ev hasar gördü, Sarızımızda bir hayvan barınağı ve bir yapının sıkıntı gördüğünü 4 tane de küçükbaş hayvanın telef olduğunu öğrenmiş olduk. İkinci depremden sonra maalesef hem insanlar tedirgin oldu hem de bu konuyla ilgili değişik bilgi akışları gelmeye başladı. Yine de Kayseri’de bir can kaybının olmamış olması, ana taşıyıcılarında sıkıntı olmadan yapılardaki dökülme ve çatlamaların olması tedirginliğinin üst düzey olduğu kanaatiyle bizler belki kısmen rahatladık ama ister istemez kimseye de bir şey diyemedik. ’Hiçbir şey yok’ deme yetkimiz yoktu. Çünkü artçı sarsıntıların devam ettiğini hep beraber gözlemledik. Kayseri boyutunu yönetirken aklımız daima 10 tane şehrimizde, özellikle de hemen burnumuzun dibindeki Kahramanmaraş’ta. Belediye başkanı arkadaşlarımızla, oradaki dostlarımızla irtibatlanmak suretiyle çalışmalarımızı devam ettirirken hakikaten hasarın her geçen saat boyutunun farklı olduğunu hep beraber gözlemledik. İşin ciddiyetini herkes fark etti ve herkes ’ne yapabiliriz’ yönünde gayretler gösterdi. Emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sizler de takip ediyorsunuz, yurt içinden ve yurt dışından kampanyalar, çalışmalar devam ediyor. Ertesi gün de ben o tarafa geçtim, daha sonra iki defa daha geçtik. O bölgede yapılan çalışmaları yerlerinde görme ve oradaki çalışmalara nasıl katkı sağlarız yönünde gayretlerimizi sürdürdük. Valimizle de sürekli irtibat halinde olduk. Sürekli lojistik destek sağladık. Bizim amacımız bir mum yakmak, o yükü paylaşmak, acıları paylaşmak" dedi.

"Depremzede kardeşlerimizin mutlaka AFAD’a kayıt yaptırmalarını öneriyoruz"

Şehre gelen depremzedelerin mutlaka AFAD’a kayıt yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç; "Burada hepimizin merhamet duygusu var, ondan hiç kimsenin şüphesi yok. Hepimizde iyi niyet var. O açıdan bizim bu süreçte istismar edenlerin de olacağını düşünmek istemiyoruz ama olabilir. Önemli olan yapılan çalışmaların doğru olması, sağlıklı olması, hedefine ulaşması. Hayırseverlerin hayırlarının, insani duygularla çalışma yapanların o duygularının hayata geçirilmesi, mağdur olmuş olan depremzede kardeşlerimizin bilgi kirliliğiyle bir mağduriyet daha yaşamaması. Bunun için şehrimize gelen her depremzede kardeşimizin önce AFAD’a kayıt yaptırmasını mutlak öneriyoruz. Rastgele bilgilerle, onun, bunun yönlendirmesiyle yanlış mecralara sürüklenerek macera yaşamasınlar. Onların hüznü onlara yeter de artar bile. O açıdan biz onların elinden tutalım, onları yönlendirelim. Bu konuda şahsi yardım bile veriyor olsanız ne olur araştırmadan, AFAD ile irtibata geçmeden bu konuda soru işaretiyle yaklaşalım. Sonrasında umuyorum pişman olmazsınız" ifadelerini kullandı.

"3 tane bina, 2 tane okul ağır hasarlı"

Depremlerin ardından Kayseri’deki yapıların durumuyla ilgili bilgiler veren Büyükkılıç; "Kayseri’de 4 bin civarında bir yapıyla ilgili yakınmalar söz konusu oldu. Belki bugün bir miktar daha yapılarla ilgili yapılan çalışmalar söz konusu. 3 tane yapının ciddi sıkıntıya girdiğini, bunlarla ilgili kararların değerlendirildiğini ve uygun olarak da ne gerekiyorsa sonuçlandırılacağını ifade etmek istiyorum. 2 bin inceleme yapıldı bugün itibariyle, bin 700 tanesi sonuçlandırıldı. Bunlardan 4 tane ağır hasarlı konut, 1 tane acil belki yıkılması gerekecek yapı. 2 adet ağır hasar alan 5 katlı yapı, 1 adet ağır hasarlı olduğu ifade edilen 8 katlı yapıdan söz ediliyor. 3 tane ağır hasarlı minareden söz ediliyor. 2 adet okul ağır hasarlı olarak biliniyor. 4 teknik, 40 ekip, 80 kişi şuanda bu alanlarla ilgili hizmet veriyor" şeklinde konuştu.

"Kahramanmaraş’ta 1569 belediye personeli var"

Depremin ardından 17 belediye olarak Kahramanmaraş’a 1589 personel ve çeşitli iş makinaları ile malzemeler gönderildiğini aktaran Büyükkılıç; "Kayserimizden Kahramanmaraş’ta 17 belediye olarak dün itibariyle 1589 personelimiz var. 300 civarında iş makinası, 330’un üzerinde tırlarla giden destek malzemesi var, 349 tane araç var, 23 çöp toplama aracı, 39 tane mobil mutfak, mobil wc ve banyo setlerimiz, karavan ve konteyner 38 tane, 49 tane jeneratör, 19 tane cenaze yıkama ve nakil aracı, dün itibariyle 45 otobüs, 5 tane yakıt tankerimiz var. Bunlarla bitmiyor çalışmalar, sürekli devam ediyor. Her ilden de şehrimize gelen var. Şuan itibariyle ilimizde bulunan depremzedenin dağılımı 10 bin 451 olarak nitelendiriliyor. Hemşehrilerimize tüm belediyelerimizin bütün sosyal tesislerimiz açıldı, çay çorba, yemek ikramları yapıldı" dedi.

Kayseri’den başka ile gideceklere Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacağını duyuran Başkan Büyükkılıç, terminalden Ankara, İstanbul veya başka yere gitmek isteyenlerin başvurusu halinde, Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak transferinin sağlanacağını dile getirdi.