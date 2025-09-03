Kayseri'de 30 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 22 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar doğrultusunda, 3 ay süre ile teknik ve fiziki takibe alınmış, şahısların uyuşturucu madde satıcısı olduklarına dair yeterli deliller elde edildiğinde tespit edilen 30 adrese 90 ekip ve 280 personelin katılımı ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Haklarında “Uyuşturucu Ticareti Yapmak” suçundan toplam 41 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.C. (35), E.Ç. (31), Z.B. (43), “Uyuşturucu Kullanmak” suçundan ise toplam 4 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. (43) ve C.K. (43) isimli şahıslar dahil olmak üzere 22 şahıs yakalanmış, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ve adli makamlara intikal ettirilen 7 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan diğer 9 şüpheli hakkında ise gerekli adli işlemler devam ediyor.

Ayrıca, Narkotik Arama Köpeği ETA ile yapılan aramalar neticesinde; çeşitli miktarlarda narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 61 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.