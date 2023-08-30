Kayseri'de 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü, düzenlenen etkinlerle coşku içerisinde kutlandı. Kutlamada açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Türk Milleti her zaman bağımsız olacaktır' dedi.

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  • 30.08.2023 12:25
  • Güncelleme: 31.08.2023 09:06
Kayseri'de 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü, düzenlenen etkinlerle coşku içerisinde kutlandı. Kutlamada açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Türk Milleti her zaman bağımsız olacaktır” dedi.

Cumhuriyet Meydanında çelenk koyma töreni ile başlayan programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk töreninin ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki önemini anlatarak, “Bizim için önemli olan bu zaferin kutlaması, anılması her zaman coşkulu olmuştur. Kayseri, Kurtuluş Savaşı’nda her cepheye asker göndermiş, Türkiye’nin sigortası olarak anılan, meclisin son dakikada Kayseri’ye her şeyin bittiği anda kurulması düşünülen bu topraklarda zafer kutlamasının coşkusu bir başka oluyor. Birlik ve beraberlik içerisinde binlerce yıldır var olan milletimiz, bugün yine birlik, beraberlik içerisinde birbirine sımsıkı sarılarak, daha binlerce yıl bir arada olacağımızın kanıtıdır. Bu kutlamalarımız, birlikte olduğumuzun simgesidir. Türk milleti her zaman bağımsız ve hür, özgür olacaktır” diye konuştu.

Meydanda düzenlenen törenin ardından Vali Çiçek makamında protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Ardından Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan protokolü ve vatandaşları selamladı. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı program, düzenlenen geçit töreni ile sona erdi.

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İHA

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