Kayseri’de 30 bin 87 depremzede var

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Valilik toplantı salonunda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen sarsıcı deprem sonrası Kayseri’deki durum ile ilgili basın açıklaması yaptı. Bugüne kadar Kayseri’deki hastanelere 5 bin 150 depremzedenin başvurduğunu belirten Esmer, “Bunların içerisinde 619 kişi servislerde 233 kişi de yoğun bakımda olmak üzere hastamız mevcut. Bunun yanında da 4 bin 153 taburcu olan hastamız var. 100 civarında da ayakta tedavi olup giden hasta oldu. Toplamda 852 kişi halen hastanede tedavi görüyor. 774 boş kapasitemiz var. Acil duruma karşı böyle bir planlama yaptık. 70 de yoğun bakım boş kapasitemiz mevcut. Ön görmediğimiz daha yüksek bir sayı olursa 300 servis 153 yoğun bakım olmak üzere ihtiyatlı duruyoruz” şeklinde konuştu.

Deprem sonrası bugüne kadar 60 çocuğun Kayseri’ye geldiğini, şu anda 49 çocuğun bulunduğunu dile getiren Esmer, “Bu 49 çocuğun 42'si hastanelerde tedavi görüyor. 10 tanesinin kimliği yok, 7 çocuk ise sosyal hizmetlerde. 13 çocuk teslim etmiştik 7 çocuk kaldı. 6 tanesinin ailesi gelip çocukları aldı. Bu 7 çocuktan 2’nin kimliği yok 5 tanesinin var. Kimliksiz olanların bir süreci var hem bunlar çocukların aile olarak gelenlere ilerleyen süreçte genetik bulgularla hem emniyet hem de sağlık çerçevesinde yürütülecek. Bu çocukların hepsi devlet koruması altında bulunmakta. Bunun dışında 12 kadını sığınma evlerinde misafir ediyoruz. Bölgeden gelen 264 ağır engelli vatandaş kamu ve özel bakım evlerine yönlendirildi” ifadelerini kullandı.

‘BUGÜN İTİBARİYLE DEPREM BÖLGELERİNE 497 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ’

Bugüne kadar deprem bölgesine toplam 497 TIR yardım gönderildiğini söyleyen Vali Vekili Esmer, “Bugüne kadar belirlediğimiz ayni yardım toplama merkezimizde ilk gün bölgeye 18 TIR yardım gönderdik. Bunların tamamı ağırlıklı olmak üzere Maraş bölgesine gitti. Bugün itibariyle 497 TIR Maraş ve diğer 10 il olmak üzere gönderildi. Dün itibariyle de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesi içerisinde Adana Mersin ve Kayseri 3 büyük lojistik merkezi olarak tespit edildi ve bunları başına mülkiye müfettiş görevlendirildi. İl dışından gelen yardımların tamamı orada toplanıyor buradan da 10 il merkezine, ihtiyaca göre gönderiliyor” diye konuştu.

Kayseri’de şu anda 30 bin 87 depremzedenin bulunduğunu belirten Esmer, şunları söyledi: “Bu yardımlar bir taraftan bölgeye devam ederken dün akşam saat 18.00 itibariyle almış olduğumuz bilgiye göre 26 bin 300 depremzede Kayseri’de bulunuyor. Bunlardan 6 -7 bin civarında bir bölümü KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, otellerin bize tahsis ettiği kontenjanlarda ve ağırlıklı bir bölümü 17 bini kadarı ise tanıdıklarının yanında ya da ailelerinin yanında. Son gelen bilgilere göre ise ilimizde 30 bin 87 depremzede bulunuyor. Henüz işleme girilmedi bunlar. Bunlarında 20 bini kendi imkanlarıyla kalıyor.”