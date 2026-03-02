Kayseri'de 300 Milyon TL'lik Katlı Kavşak Projesi İncelendi

DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi, Kayseri’nin ulaşımını rahatlatacak önemli bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Proje sahasında yapılan incelemelerde, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgiler alındı.

Bu katlı kavşağın, hem mevcut trafik sorunlarını çözmesi hem de gelecekteki ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanıyor. Proje ile birlikte, Kayseri’nin batı girişinde yaşanan trafik yoğunluğunun kalıcı olarak ortadan kaldırılması hedefleniyor. Böylece, hemşehrilerin zamandan tasarruf etmesi ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşaması sağlanacak.

Ulaşımda Modern Vizyon

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda süreklilik, güvenlik ve konforu esas alarak, şehir genelinde kavşak, yol ve altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu projelerle birlikte, Kayseri’nin modern ulaşım vizyonunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi, bu hedefler doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak Kayseri’ye kazandırılması planlanıyor.